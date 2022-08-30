Ще один Захисник з Тернопільщини поліг у боях за Україну.

На фронті загинув боєць із села Окопи колишнього Борщівського району Андрій Вознюк.

Життя Героя обірвалося 28 червня. Йому було лише 26 років.

Про важку втрату повідомив начальник другого відділу Чортківського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки підполковник Богдан Вербіцький.

“До втрати близької людини ніколи не можна бути готовим, адже з нею йде частинка нашої душі. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної людини, проте світлі спогади про неї завжди будуть сильнішими за смерть…

28 серпня 2022 року обірвалося життя командира автомобільного взводу підвозу боєприпасів роти матеріального забезпечення військової частини А3085 старшого лейтенанта ВОЗНЮКА Андрія Васильовича, 1996 р.н., нашого земляка, жителя с.Окопи Мельнице-Подільської ОТГ.

Поділяємо горе родини, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи. Нехай світла пам’ять про Андрія Васильовича назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує йому вічне життя та спокій.

Слава Україні!

Героям слава!”, – написав Богдан Вербіцький.