Напруга з визначенням переможця у 164 виборчому окрузі з центром у Збаражі тривала до останнього зданого в окружну комісію протоколу.

Свободівець Михайло Головко, який двічі вигравав цей округ, поступився 39-річному тернополянину Ігорю Василіву, що балотувався під брендом “Слуги народу”. У процентному відношенні конкурентів розділили 48 пунктів: 21,42 проти 20,94.

Третій результат у тимошенківця Вадима Боярського – 14,46%.

Радикал Яциковський, який впродовж останніх 4 років завішував бордами зі своїм зображенням територію округу, посів шосте місце. Причому процент голосів поданих за Яциковського, на 2% менший, ніж за партію Ляшка.

Загалом вибори на окрузі були брудними. Кандидати не соромилися поливати один одного брудом. Напередодні виборів на 1+1 з’явився негативний сюжет про Михайла Головка. Тягнибоківець спробував відповісти усіма доступними способами. Ця обставина, а також низький рейтинг “Свободи”, зумовили втрату націоналістом мандата. Вирішальну перевагу Василів здобув у Почаєві та Кременці.