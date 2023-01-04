Більше 50 000 гривень виманили телефонні аферисти у трьох мешканців Тернопільщини

Більше 50 000 гривень зняли аферисти з карткових рахунків жителів Тернопільщини. Пройдисвіти довідувалися конфіденційну інформацію та спустошували електронні гаманці.

Від такого роду злочину й потерпіло одразу троє краян. Потерпілі розповіли, що до них телефонували невідомі та представлялися співробітниками фінансових установ. Вони входили в довіру та дізнавалися персональні дані, аби убезпечити рахунки. Натомість пройдисвіти знімали заощадження. Одна з заявниць втратила 37 756 гривень, інші 7984 гривень та 4900 гривень.

Відомості про події слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Аби розпізнати шахрайство і не стати його жертвою, слід запам’ятати: