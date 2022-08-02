Днями інспектори отримали повідомлення про домашню сварку на вулиці Протасевича. Заявник розповів, що його сусід бігає по квартирі з ножем та погрожує своєму батькові фізичною розправою.

Не гаючи ні хвилини, поліцейські Дмитро Петрик та Артем Якимович прибули за вказаною адресою, зустрілися з заявником, який показав їм потрібну квартиру. Двері до помешкання відчинив батько, ймовірного правопорушника, який попросив допомогти йому доставити сина до медичного закладу для лікування психічних розладів. У квартирі інспектори виявили агресивного чоловіка, який стояв на балконі, тримав у руках ніж та погрожував самогубством.

Застосувавши фізичну силу, патрульні швидко забрали у чоловіка ніж, завели його до кімнати та надягли на громадянина кайданки, щоб він не завдав шкоди собі чи оточуючим.

Патрульні викликали на місце події карету швидкої та допомогли лікарям доставити чоловіка до лікарні.