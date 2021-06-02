У селі Бобрівники на Монастирищині відбувся «Фестиваль Літнього Миколая».

Особливістю свята став дарунок від Владики Іринея Білика, ЧСВВ – Папського каноніка, – мощі святого Миколая Мирликійського, які урочисто були внесені владикою Димитрієм Григораком, ЧСВВ – єпархом Бучацьким, до реколекційного будинку, на постійне перебування у храмі святого Миколая. Про це повідомляє прес-служба Бучацької єпархії УГКЦ.

Учасники Формаційної Школи Святого Миколая висловили щиру подяку владиці Іринею Білику за сприяння в отриманні мощей їхнього покровителя.

Розпочалося святкування із Архієрейської Святої Літургії, яку очолив Владика Димитрій у співслужінні отців Бучацької єпархії.

Звертаючись до вірних у своєму пастирському слові, єпископ заохотив наслідувати діла милосердя Святого Миколая. Вміти, як цей святий, ділитися любов’ю з потребуючими, зауважувати наших ближніх, коли вони є у потребі.

Згідно програми, до учасників фестивалю з духовним словом звернувся о. Роман Лаба OSPPE.

Молитви на вервиці та адорація Найсвятіших Тайн, а відтак вночі – Свята Літургія Латинського обряду, яку очолив архієпископ і митрополит Львівський Мечислав Мокшицький, дали нагоду присутнім задуматися над практикуванням християнських чеснот на щодень.







