Безкоштовна психологічна підтримка: гаряча лінія МОМ допомагає постраждалим від війни в Україні та за кордоном

Кожен четвертий українець хоче дізнатись номер гарячої лінії психологічної підтримки, а серед літніх переселенців цей показник сягає 35%.

Це дані загальноукраїнського дослідження Міжнародної організації з міграції (МОМ), Агентства ООН з питань міграції.

У відповідь на зростаюче психологічне навантаження, яке позначається майже роком війни, МОМ розширює програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Гаряча лінія психологічної підтримки МОМ працює у шести країнах: Україні, Угорщині, Польщі, Чехії, Литві та Великій Британії.

За оцінками Офісу ООН з координації гуманітарних справ (OCHA), після майже року війни кожна п’ята особа в Україні (22%) потерпає від легкої депресії або тривожності, а кожен десятий живе з розладами психіки середнього чи важкого стану. Психологічні потреби людей, які залишаються в Україні або повертаються у місця звичного проживання, зростають і через стреси від масованих ракетних обстрілів та блекаутів.

Наразі на гарячій лінії МОМ працює понад 30 психологів, психотерапевтів та психіатрів. Найчастіше до них звертаються з симптомами депресивних станів, панічними атаками та надмірною тривожністю.

Подзвонивши на лінію, можна отримати допомогу на трьох рівнях: початкову консультацію кризового психолога, серію до 8 консультацій по телефону, в месенджерах та у Skype із психологом або спеціалізовану допомогу психіатра.

“Гаряча лінія психологічної підтримки МОМ працювала і до війни. Від початку повномасштабного вторгнення ми не припиняли свою роботу ні на день, адже розуміємо важливість залишатись поруч попри відстань, з людьми, які переживають важкий досвід у кризові часи”, – коментує Олексій, психолог гарячої лінії МОМ.

З минулого року гаряча лінія збільшила кількість мов консультування та географію. Адже саме мовний бар’єр часто ставав на заваді доступу до психологічних послуг українців за кордоном та іноземців в Україні. Зараз гаряча лінія психологічної підтримки МОМ працює у шести країніх та єдина в Україні надає консультації п’ятьма мовами: українською, російською, арабською, англійською та бенгальською.

«МОМ прагне, щоб постраждалі від війни отримували необхідну психологічну та психосоціальну підтримку не лише в Україні, а й в інших країнах, де працює гаряча лінія. Оскільки люди змінюють місце проживання, онлайн послуги надають можливість регулярних терапевтичних сеансів з професіоналами гарячої лінії», – ділиться Хатем Марзук, менеджер психосоціальних програм МОМ.

Окрім гарячої лінії, психологи МОМ також діляться порадами, як впоратись зі стресом, пережити втрату та почати відновлення самостійно, у межах інформаційної кампанії #лінія_підтримки_МОМ у соцмережах.

Гаряча лінія психологічної підтримки МОМ працює безкоштовно та анонімно щодня з 10:00 до 20:00. Консультації доступні українською, російською, англійською, арабською та бенгальською.

Телефони гарячих ліній МОМ:

• Україна: 0-800-211-444

• Чехія: +420 800 050 770

• Польща: +48 800 088 091, +48 22 104 32 38

• Велика Британія: +44 808 164 8668

• Литва: + 370 800 00 474.

• Угорщина: +36 80 984 544 (понеділок-субота)

Для консультацій англійською та арабською телефонуйте за цими ж номерами з 9:00 до 18:00 в робочі дні та з 10:00 до 17:00 у вихідні (за київським часом).

Сторінка організації в Instagram: https://www.instagram.com/iomukraine/

Сторінка організації в Facebook: https://www.facebook.com/IOMUkraine

Сайт організації: https://ukraine.iom.int/uk/haryacha-liniya-emotsiynoyi-pidtrymky

*Міжнародна організація з міграції (МОМ) працює в Україні з 1996 року. З лютого 2022 року МОМ надає багатоцільову допомогу населенню та громадам, які постраждали від війни. МОМ надає психологічну підтримку населенню через мережу мобільних медичних клініх у регіонах та рекреаційні активності. Організація також зміцнює потенціал психосоціальної підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та громад в межах нового проєкту реінтеграції ветеранів в Україні “Шлях стійкості”.

А для психологів, операторів урядових ліній та людей, які безпосередньо працюють з постраждалим населенням, МОМ організовує навчальні тренінги з першої психологічної допомоги, зокрема у межах співпраці з ініціативою першої леді Олени Зеленської з Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.