Бездепозитні бонуси – гроші за реєстрацію в онлайн казино України

У сучасній індустрії гемблінга навряд чи знайдеться солідне казино, де б не пропонувалося заохочення за реєстрацію. Початківцям бездепозитні бонуси https://vestnik.in.ua/ua/no-deposit-bonus-for-registration-ukraine/ доступні відразу після створення облікового запису без поповнення рахунку. Основна функція бездепу для казино України – розширення користувальницької аудиторії, а гравцям подарунок дозволяє краще познайомитися з асортиментом слотів, «набити руку» для гри на реальні гроші та заразом переконатися в порядності клубу.

Що дарує казино новачкам за реєстрацію

Бездепозитним бонусом можуть бути гроші або фріспіни. У першому випадку на бонусний рахунок користувача нараховується певна сума, яку можна використовувати у будь-яких відеослотах. Другий варіант – гравець отримує кілька фріспінів із фіксованою ставкою та певними симуляторами. Вітальні бездепозитні бонуси ніякого першого депозиту не вимагають, але обов’язково потрібно пройти реєстрацію за допомогою емейлу чи номера мобільного телефону. Не можна створювати два або кілька облікових записів, подібні авантюри закінчуються блокуванням профілю.

Ігрові клуби, що дають гроші за створення облікового запису

Минули роки, коли у подарунок за реєстрацію гравці отримували 5-10 фріспінів. Конкуренція змушує казино бути щедрішими, тому сьогодні можна розраховувати на 30 – 77 безкоштовних обертань, не менше. Виріс бездеп також у грошовому еквіваленті. Бездепозитні бонуси 400 грн за реєстрацію та більше – це вже серйозний шанс на великий виграш.

Казино Бездепозит за реєстрацію Умови Чемпіон 100 грн. Для отримання – реєстрація, верифікація. Вейджер – х30. Максимальний виграш – 13000 грн. Вулкан777, Вавада, Золото Лото 300 грн. Бездеп доступний тільки в мобільному додатку. Вейджер – х35. Обов’язкові реєстрація та верифікація. Фонтан 400 грн. Доступний після створення облікового запису та підтвердження емейл. Використовувати можна будь-які слоти з каталогу. Вейджер – х50.

Перед тим, як давати згоду на бездепозитні бонуси за реєстрацію в Україні з виводом, слід з’ясувати, наскільки вигідним є презент. Поцікавтеся запропонованим лімітом на виведення, вейджером, скільки часу відведено на дію бонусу, якою є віддача гральних автоматів, передбачених для відіграшу і т.д.

Чи можна вивести виграш без поповнення рахунку

Гроші за реєстрацію в казино не можна вивести одразу. Новачки повинні знати, що:

бонус-подарунок потрібно відіграти з певним вейджером;

стандартних умов для відіграшу, як і розмірів вейджера, немає, у кожному клубі правила встановлюються індивідуально;

найчастіше вейджер – х30 – х40;

у випадку, коли гравцеві не вистачає виграних коштів для відіграшу, доведеться зробити депозит;

якщо користувач вирішує згорнути процес на півдорозі, тобто відмовитися від відіграшу, всі виграні кошти на бонусному рахунку пропадуть.

З приводу останнього пункту засмучуватися не варто, оскільки набутий досвід гри з реальними засобами теж дуже важливий.

Актуальні промокоди

Термін «промокод» означає певну серію знаків. Іноді бездепозині бонуси за реєстрацію пропонуються саме за такими шифрами. Промокод активується в особистому кабінеті. Знайти його можна безпосередньо на сайті, взяти у співробітника саппорта чи самостійно у бонусному розділі. Коди також розміщують на тематичних форумах, каналах соцмереж, на сайтах-оглядачах.