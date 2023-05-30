Ще одного Героя втратила земля Тернопільщини. Війна забрала життя уродженця села Сировари Олега Стахова.

Про важку втрату повідомили побратими бійця.

“Командування та бійці 35 ОСБ висловлюють щирі співчуття з приводу смерті солдата Олега СТАХОВА, стрільця-помічника гранатометника 24.07.1982 року народження.

Олег родом з села Сировари, що входить до складу Озерянської сільської громади.

Він боронив нашу землю з початку російського вторгнення в Україну.

Без батька залишилося троє дітей.

Нехай рідні і друзі знайдуть силу й опору в цей важкий час.

Він бився як Герой!

Його завдання було високошляхетним, і ми повинні вшановувати його самовідданість та жертовність.

Вічна і світла памʼять Воїну Герою!”, – ідеться у зверненні 35-го Окремого стрілецького батальйону.