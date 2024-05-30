Поліцейські перевіряють інформацію жительки Чортківського району, яка повідомила, що її незаконно визнали недієздатною. Відеозвернення жінки виявили поліцейські під час моніторингу мережі інтернет.

Так, на сторінці громадського активіста з’явився допис з відео, на якому місцева жителька розповідає, що її батько вчиняє щодо неї насильство та незаконним способом оформив над нею опікунство через визнання її судом недієздатною.

У такий спосіб, зі слів жінки, родич хотів уникнути мобілізації. Вона також повідомила, що батько знущався над нею та змушував проходити лікування у психоневрологічному закладі.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Правоохоронці встановлюють обставини події. За підсумками перевірки буде прийнято рішення та правова кваліфікація.