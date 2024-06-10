У Тернополі Служба безпеки спільно з Національною поліцією блокувала діяльність злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на збуті наркотиків та психотропів у різні регіони України.

Під час досудового розслідування правоохоронці вилучили у зловмисників заборонені речовини, вартість яких на «чорному ринку» становить декілька мільйонів гривень.

Організатором угруповання виявився 20 річний житель Тернополя. Разом із двома спільниками він налагодив активну торгівлю наркотиками та психотропами через закриті групи в одному із популярних месенджерів.

За даними слідства, наркодилери щомісяця збували «клієнтам» близько 3,5 кг синтетичних наркотиків та канабісу, які відправляли замовникам через поштові сервіси під виглядом побутових товарів.

У ході слідчих дій у зловмисників вилучено:

близько 4,5 кг α-PVР та амфетаміну;

обладнання та матеріали для фасування «товару»;

чорнові записи і мобільні телефони з даними про злочинну діяльність;

майже 100 тисяч гривень готівкою, ймовірно одержаних злочинним шляхом.

Наразі троє учасників злочинного угруповання затримані. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 та 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Спецоперацію із затримання наркодилерів та документування їхньої протиправної діяльності проводили оперативники УСБУ в Тернопільській області спільно із слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області