Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Артем Стельмах розповів, про вручення підозри голові Тернопільської обласної ради та двом колишнім заступникам голови обласної військової адміністрації.

Про це ідеться в сюжеті Суспільного.

“Сума коштів про яку йдеться, загальна сума складає 2 мільйони 400 тисяч гривень. Корупційна схема полягала в тому, що підприємство перемагало тендери, після чого виконувало певні роботи. Це стосувалося, як експлуатаційного утримання доріг, поточного ремонту доріг, ремонту та обслуговування інших інфраструктурних об’єктів. Крім того, ці суми вимагають, які я вище називав, за те, щоб надалі підприємство певне мало можливість надалі отримувати певні договори з місцевою владою та органами місцевого самоврядування. Це схема банального “відкату””.

Артем Стельмах каже, що трьом чоловікам повідомили про підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

“На даний час всім трьом особам, голові облради та двом заступникам начальника ОВА повідомлено про підозру. Це йдеться про висловлення прохань та вимагання неправомірної вигоди службовими особами з використанням свого службового становища та вчинення певних дій, які пов’язані з їх повноваженнями. Що є особливо тяжким кримінальним правопорушенням. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням займати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна”.

Нагадаємо, спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови обласної військової адміністрації. Їх затримали на одержанні неправомірної вигоди. У кабінеті голови облради правоохоронці провели обшуки. Також НАБУ опублікувало розмову підприємця з посадовцями. Вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Аби отримати коментар власника підприємства, у якого вимагали кошти, кореспонденти Суспільного приїхали до цієї компанії. На місці його не застали.