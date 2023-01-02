“Балансуємо на межі собівартості”: у ТзОВ “Бучачагрохлібпром” розповіли про виклики воєнного часу. ВІДЕО

Собівартість молока, як і інших харчових продуктів, потроху повзе вгору. На це вплинула ціла низка процесів, зокрема і виклики воєнного часу.

Про те, з чим доводиться боротися виробникам, розповіли у ТзОВ “Бучачагрохлібпром”.

Керуючий молочно-товарницьким комплексом ТзОВ “Бучачагрохлібпром” Володимир Саврій каже, що зараз на ціну впливає також вартість дизпалива.

— Коли немає світла, ми працюємо на генераторах. Дизпаливо сьогодні коштує дуже дорого, а на годину роботи генератора його потрібно багато. Тому дорожчає собівартість молока,— говорить Володимир Саврій.

Середня закупівельна ціна молока на ринку сьогодні — більше 12-ти гривень. Вже після того, як його підготує переробник, ця сума знову зросте. Саме це і є ціною молока на полицях магазинів.

Директор ТзОВ “Бучачагрохлібпром” Казимир Попіль розповідає, що з моменту народження корови і до часу, коли вона почне давати молоко проходить близько двох років.

Станом на сьогодні в Україні ринок молока дефіцитний. Адже на ціну продукту також впливає купівельна спроможність покупця. Через влив всіх цих чинників фермери наразі можуть хіба що виходити «в нуль» без збитків, але зберігаючи робочі місця та поголів’я.

— Потрібно інвестувати в сучасне виробництво — доїльний зал, приміщення. Тому не кожен підприємець готовий до таких капіталовкладень. Крім того, в цьому році у зв’язку з війною підтримка тваринництва на даний час взагалі відсутня,— говорить Казимир Попіль. — Скажемо так – балансуємо на межі собівартості. Ніхто ніяких прибутків не отримує. Але зараз фактично зберігаємо робочі місця і зберігаємо поголів’я. Бо якщо зараз втратимо худобу, то відновити зможемо за два роки і більше.

Про те ж саме повідомляють у спілці молочних підприємств України.

Згідно з прогнозами, до кінця цього року кількість корів сягне рекордно низького рівня — 1 млн 390 тис. голів. Цей показник стане найменшим за останні 30 років. Господарства населення виробляють близько 3,5 млн т молока, і саме в них відбувається стрімке скорочення поголів’я.

Експерти кажуть, що тенденція до зниження виробництва молока в країні триматиметься до надання державою підтримки молочній галузі.

На фермі зазначають, для того щоб не лише зберегти але й збільшити обсяги виробництва молока, необхідно пройти кілька етапів. Потрібно зберегти поголів’я ВРХ з допомогою державної підтримки. Також потрібно впровадити молочні кооперативи, адже саме так роблять 80% молокопереробних підприємств у світі. Вже після цього потрібно врегульовувати відносини із торговельними мережами та забезпечувати молокопереробні підприємства кредитними коштами.