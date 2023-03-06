Багато років дбав про благоустрій міста: на фронті загинув працівник комунального підприємства з Тернопільщини

Війна забрала життя ще одного мешканця Тернопільщини.

Захищаючи Україну, загинув житель Борщева Микола Бойчук, 1990 року народження.

Про важку втрату повідомили на сторінці Борщівської міської ради.

“Микола Бойчук багато років працював у КП “Комунальник”, дбав про чистоту та благоустрій нашого міста.

Наш Герой відважно захищав Україну, її незалежність, спокій та майбутнє кожного з нас.

Важко сприймати смерть наших захисників. Ще важче знайти слова втіхи і підтримки для рідних, близьких та знайомих загиблого. Це невимовний біль та непоправна втрата, яку не пробачимо окупанту і ніколи не забудемо.

В ці гіркі хвилини щиро поділяємо горе сім’ї та разом з усією громадою схиляємо голови в глибокій скорботі.

Воїни Світла не вмирають, вони продовжують захищати нас з небес!

ВІЧНА СЛАВА І ПАМ’ЯТЬ НАШОМУ ГЕРОЮ!”, – ідеться у зверненні міськради.

Як повідомили у районному територіальному центрі комплектування, боєць загинув внаслідок мінно-вибухової травми в районі населеного пункту Павлівка Донецької області. Він був стрільцем-снайпером однієї з бойових бригад.

Про час зустрічі тіла Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.