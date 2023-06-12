Бачив, як відбувається підготовка військових: мешканця Тернопільщині судили за відмову від мобілізації

У Тернопільській області судили чоловіка, якого визнали придатним до мобілізації, проте він не прибув до навчального центру, отримавши бойову повістку. За це його засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши це на 1 рік та 6 місяців іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку Бучацького районного суду.

За даними суду, жителя Тернопільщини у червні 2022 року визнали придатним до проходження військової служби. 24 серпня йому видали бойову повістку для проходження служби в одному із навчальних центрів підготовки, проте чоловік не прибув у визначений термін.

На суді чоловік провину визнав. Він повідомив, що після оголошення воєнного стану він добровільно прийшов до військкомату та отримав повістку, після чого прибув до навчального центру у Житомирі. Проте його повернули звідти через стан здоров’я.

“По прибуттю з м. Житомир, він повторно отримав бойову повістку, проте на визначену дату 24.08.2022 не прибув, оскільки, перебуваючи в навчальному центрі в м. Житомир, бачив, як відбувається підготовка військових та побоявся. Просить суворо його не карати”, – йдеться у матеріалах справи.

Суд визнав чоловіка винним та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 1 рік та 6 місяців іспитового.