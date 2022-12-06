“Баба стара, але розбереться”: нашу Пташку заблокували у соцмережі за правду про війну

Сторінка захисниці місяць буде недоступна.

Сторінку парамедикині з “Азовсталі” Катерини Поліщук на позивний “Пташка” заблокували в соціальній мережі Instagram, повідомляє ТСН.

Як розповіла захисниця у своєму Telegram, доступ до акаунту їй обмежили на цілий місяць. Причиною блокування стало те, що Катерина прямо висловлювала свої думки щодо війни в Україні.

“Вгадайте, кого заблокував інстаграм на місяць? Так так. Транслюєш свої думки? Нафіг, мінус сторінка, якій три роки. Ну, що ж, я в телеграм, чекатимемо, коли інст інтубують і будемо обачніші в прямоті своїх висловлювань. Але це писець, шановні”, – написала Поліщук.

Також “Пташка” створила ще одну сторінку у Twitter, де тепер також буде ділитися із прихильниками контентом.

“Баба стара, але розбереться і з цією шайтан-машиною”, – пожартувала про створення акаунту Катерина.