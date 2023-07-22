26 червня співробітники НАБУ затримали голову Тернопільської облради, «свободівця» Михайла Головка.

За оперативною версією, Головко та заступники голови Тернопільської ОВА Ігор Гайдук та Ігор Дем’янчук вимагали хабаря у бізнесмена Олександра Ярмоленка, власника крупної місцевої фірми «Авакс Проф». За версією слідства, Головко вимагав у Ярмоленка відкат у майже 2 млн гривень – за те що облрада підпише акти виконаних робіт на ремонт вулиці Данила Галицького у Збаражі і оплатить вже зроблені роботи в рамках тендеру. На тлі перипетій із затриманням «Наші гроші» проаналізували зв’язки та бізнес Головка, та виявили мережу автомийок, бізнес із встановлення дитячих майданчиків, хімічний завод та постійно зростаючий земельний банк.

Михайло Головко майже весь трудовий досвід отримав на посадах чиновника: з 2006 по 2012 рік він був депутатом Тернопільської міськради від «Свободи», а після 2012 і до 2019 – нардепом кількох скликань. В 2020 році Головко очолив Тернопільську обласну раду. Про власний бізнес Головко ніколи не заявляв. Лише під час депутатства у Тернопільській міськраді він вказував, що займався підприємництвом – встановлював «вентиляційні системи». На той момент Головко був фізичною особою-підприємцем.

Головко є засновником чималої кількості громадських організацій – наприклад, він є лідером організації «Твереза Тернопільщина», «Захист рідної землі»; у 2018 році Головко заснував благодійну організацію, яка згодом перетворилася на сімейний благодійний «Фонд Михайла та Мар’яни Головко». Єдиною комерційною компанією, до якої коли-небудь мав стосунок Головко – ТОВ «Фінансова національна група», з засновників якої він вийшов, коли очолив Тернопільську обласну раду. Нині її засновником та очільником є Віталій Мищишин – футболіст, який разом із молодшим братом Головка Назарієм грав у місцевій футбольній команді «ДСО Поділля». Компанія надає бухгалтерські послуги та не є публічно знаною.

Бізнес дружини – тернопільські автомийки

Попри те, що в Головка та його дружини офіційно немає бізнесу, з дослідження нерухомості сім’ї випливає протилежне. Дружина Мар’яна Головко нині є депутаткою Тернопільської міськради. Вона потрапила у приціл журналістів через орендовану земельну ділянку на вулиці Будного у Тернополі – зараз там знаходиться автомийка «Преміум».

Земля під цією мийкою знаходиться у власності комунального підприємства «Тернопільбудінвестзамовник». В 2018 році комунальники та фізична особа-підприємець Паскевич Андрій Ярославович уклали інвестиційну угоду, за якою приватник зобов’язувався побудувати на ділянці автомийку, а комунальники мали посприяти в отриманні дозвільних документів. Коли за рік на ділянці «виросла» мийка, співвласниками будівлі став вже згаданий Андрій Паскевич і… депутатка Мар’яна Головко особисто.

Варто нагадати, що засновником КП «Тернопільбудінвестзамовник» є ніхто інший, як Тернопільська міськрада, депутаткою якої і є Головко. А вже згаданий Андрій Паскевич, за даними «Наших грошей» вказується в телефонних базах як «помічник Головка», або як «водій міськради».

Наявність приватної будівлі на комунальній ділянці може в подальшому стати підставою для приватизації самої землі. Схоже, що повну приватизацію бізнесу планує і сама Головко, адже, окрім приватизованої будівлі автомийки, в січні 2021 року вона купила земельну ділянку, яка є сусідньою до комунальної. На всій цій територія і знаходиться автомийка з допоміжними будівлями.

Це не єдина мийка депутатки Головко. В 2020 році Мар’яна Головко взяла в оренду земельну ділянку на вулиці Протасевича на п’ять років, а в лютому 2022 року, за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення, купила будівлю автомийки на ній. На сьогодні це ще одна автомийка сім’ї Головків під назвою «Престиж».

Цікаво, що у травні 2020 року міська рада спочатку надала право оренди цієї земельної ділянки Андрію Грегоращуку та Олександру Россомасі. А вже за кілька місяців, у серпні, орендарем цієї ділянки вже стала напряму Мар’яна Головко.

Грегоращук є власником місцевих шляхових компаній «Галремшлях» і «Автодор-проект».

Россомаха – забудовник та депутат Тернопільської міськради від «Свободи», якого тернопільські ЗМІ називають «гаманцем» Головка.

Головко і сам не раз допомагав Олександру Россомасі – він був одним із ініціаторів прийняття скандального рішення щодо зміни територіальних меж регіонального ландшафтного парку «Загребелля». Ділянку там отримала пов’язана з Россомахою компанія СК «Магнат Хіл», і прийняття рішення щодо зміни меж парку означає, що в перспективі забудову на цій ділянці Россомаха зможе упішно узаконити. Наразі незаконність виділення земельної ділянки Россомасі доводять у судах.

Дитячі майданчики та двоюрідний брат Дацюк

В грудні 2018 року Мар’яна Головко купила ремонтну майстерню площею 446 квадратів в селі Новики Тернопільської області. Нині за її адресою знаходиться ТОВ «Власнотвори», яке займається благоустроєм житлових зон на Закарпатті, у Тернопільській та Хмельницькій областях. Зокрема, компанія є активною учасницею закупівель Управління ЖКГ Тернопільської міськради, а також її комунальних підприємств. В основному компанія встановлює та ремонтує дитячі майданчики, найчастіше – у самому Тернополі. З 2018 року компанія входила в четвірку найбільших підрядників із встановлення дитячих майданчиків. За останні кілька років компанія отримала таких підрядів саме від комунальників Тернопільської міськраді на понад 9 млн гривень.





Зв’язок з сім’єю Головків також помітний через іншу особу – директором та співвласником даної компанії є Руслан Дацюк. На виборах 2015 року Дацюк був кандидатом до Тернопільської облради від партії «Свобода». Окрім цього, на президентських виборах 2019 року Дацюк був офіційним спостерігачем від Руслана Кошулинського – заступника голови партії «Свобода».

Сам Головко не афішує явні родинні зв’язки з Дацюком, однак Руслан Дацюк та Михайло Головко є двоюрідними братами – їхні матері, Оксана (на фото ліворуч) та Галина (праворуч) – є рідними сестрами (в дівоцтві Яроцькі).





Виробництво деревного вугілля без дозволів

Руслан Дацюк дотичний не тільки до виробництва дитячих майданчиків. У селі Новики за цією ж адресою знаходиться хімічний завод, що виробляє та імпортує деревне вугілля. Співзасновниками компанії «Піроліз груп» є сам Дацюк та колеги-футболісти Назарія Головка – вже згаданий раніше Віталій Мищишин та в минулому капітан «ДСО Поділля» Ярослав Кормило.

У 2017 році депутатські запити виявили, що завод не має дозволу на викиди забруднюючих речовин в повітря, при цьому продовжує виробляти деревне вугілля. Після позапланової перевірки Дацюк як керівник підприємства, отримав штраф за відсутність такого дозволу в компанії. Саму компанію оштрафували на 30 тис гривень, які компанія оскаржувала до 2021. Врешті, суд зобов’язав компанію виплатити штраф, який вона не оплатила й досі.

Агромагнатство

У 2015 році Дацюк разом з тестем Головка, Василем Шевчуком, заснував фермерське господарство «Агрогруп». На сьогодні його керівником є брат Головка Назарій Головко, а одноосібним засновником – вже згаданий Шевчук. В оренді у фермерського домогосподарства близько 44 га землі – яке компанія отримала на земельних аукціонах в сільських радах у 2016-2017 роках, незадовго після свого створення. Компанія, зокрема, спеціалізується на вирощуванні грецьких горіхів.

Свати-земельники та бізнес-бабуся

Разом із земельним банком «Агрогруп», росте і земельний банк самої сім’ї Головків – останні роки сім’я активно приватизує земельні ділянки у рідному селі Токи. У 2020 році теща Головка Наталія Шевчук купила сусідній будинок та три земельні ділянки поруч. У 2021 тесть Головка Василь Шевчук зареєстрував право власності ще на дві земельні ділянки поруч. Таким чином, за два роки тесть і теща Головка стали власниками п’яти земельних ділянок біля свого будинку. На сьогодні вони активно будуються по сусідству з власним сімейним будинком. Ті ж земельні ділянки, на яких не розташовані будинки, Шевчуки віддають в оренду агропромисловим підприємствам.

У 2021 році теща Головка також приватизувала земельну ділянку не поруч з будинком, проте у цьому ж селі – площею 1 га, яку вона віддала під оренду аграрній компанії ТОВ «СУІП «Укр-Італ» Лтд.

Приватизують земельні ділянки у цьому селі і батьки Головка – у 2017 році мати Головка Галина приватизувала земельну ділянку площею 1,85 га. За місяць після неї сусідню земельну ділянку площею 1,85 га приватизувала нині 80-річна бабуся Головка Олена Яроцька. Нині ж земельні ділянки знаходяться в оренді у агропромислового підприємства. Окрім цього, бабуся Головка є власницею сімейного будинку у Токах, що нині активно розбудовується.

У 2021 році дружина Головка Мар’яна Головко купила квартиру площею 73 квадрати у Тернополі по вулиці Наливайка. Сусідня квартира площею 200 квадратів записана на матір Головка Галину. Галина Головко стала власницею цієї квартири в 2018 році. У 2020 році Головко в інтерв’ю підтвердив, що його сім’я проживає в цій квартирі, проте на той момент вказаного житла не було в його декларації.

Галина Головко допомагає вирішити питання нерухомості не тільки старшому, а й молодшому з братів – депутату Тернопільської обласної ради Назарію Головку. У 2017 році вона остаточно зареєструвала право власності на земельну ділянку та будинок площею майже 300 квадратів у селі Шевченківські Гаї на Тернопільщині, в якому зараз живе Головко із сім’єю. Раніше сам Назарій Головко не мав свого бізнесу – лише в 2019 році він став директором вже згаданого фермерського домогосподарства «Агрогруп». До цього, за даними «Наших грошей», він вказував, що був водієм «Піроліс Груп» – того самого хімічного заводу, яким керує двоюрідний брат Головків Руслан Дацюк.

Автори: Марина Ансіфорова, Максим Лазаренко, Вікторія Гаврюшова, Ірина Заєць, Наталя Рудковська, Віталій Кононученко, Ганна Кислякова, Катерина Мартинчук, «Школа аналітиків», Наші гроші