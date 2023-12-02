Автомобілі застрягали у заметах, десятки людей опинилися у сніговому полоні: що накоїла стихія на Тернопільщині

Сильні снігопади з хуртовинами ускладнили проїзд деякими шляхами Тернопільщини та спричинили ДТП. Із наслідками довелося боротися рятувальникам і патрульним.

Так, вчора близько сьомої години ранку поблизу села Івашківці Збаразької територіальної громади водій автомобіля “Renaut Trafic” не впорався з керуванням, відтак автомобіль злетів у кювет. У автомобілі перебувало двоє людей, котрі потребували допомоги через сильні замети на дорозі та холод. Бійці ДСНС, котрі прибули на виклик, врятували людей та відбуксирували автівку на розчищену ділянку дороги.

Двома годинами пізніше в селі Трибухівці не впорався з керуванням водій автомобіля “Volkswagen Sharan”. Транспортний засіб злетів у кювет та не міг самостійно виїхати. Рятувальники вивільнили з понівеченого авто потерпілого керманича, який зазнав травм, та після порятунку передали медикам для госпіталізації.

О 10:52 в селі Лазарівка Монастириської громади співробітники ДСНС відбуксирували автомобіль екстреної медичної допомоги, що застряг у снігових заметах, а також транспортували хворого з підозрою на інсульт до автомобіля.

Надвечір у Тернополі на вулиці Поліській рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль “DAF”, що перевозив продукти харчування. Вантажівка застрягла у заметі.

О 19:35 у селі Підзамочок Бучацької громади зіткнулися рейсовий автобус “Isuzu”, що рухався маршрутом “Івано-Франківськ – Підволочиськ”, та автомобіль екстреної медичної допомоги. На момент ДТП в автобусі перебувало 14 пасажирів. Жоден із них не постраждав, однак травмувалась фельдшерка “швидкої”. Жінку затисло в понівеченому авто. Рятувальники вивільнили постраждалу і передали медикам.

Приблизно у той же час на під’їзді до Монастириськ утворився затор завдовжки 3,5 км, у якому опинилися 50 легкових автомобілів, 5 автобусів та близько 20 вантажівок. Для розблокування руху залучили 16 рятувальників і 4 одиниці техніки. О 21:15 рух вдалося частково відновити, забезпечили проїзд для легкових автомобілів.

Через пів години черговий караул місцевої пожежної команди селища Коропець буксирував рейсовий автобус “Коропець – Івано-Франківськ”, що загруз у снігових заметах та не міг самостійно продовжити рух. В автобусі перебував тільки водій.

Близько 22-ї години у селі Городище Козівської територіальної громади рятувальники здійснили буксирування автомобіля “Volkswagen T5”, що загруз в снігових заметах.

Всього підрозділи ДСНС вісім разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Було залучено 10 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу. Надзвичайники вивільнили із заметів 16 автомобілів, надали допомогу 67 громадянам та врятували двох людей, котрі потрапили у ДТП.

Нагадаємо, внаслідок аварійного вимкнення електропостачання без світла залишилося 67 населених пунктів.