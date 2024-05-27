Автомобіль злетів з траси і перекинувся: водійка отримала серйозні травми

Про перекинутий автомобіль у кюветі надійшло повідомлення до поліцейських Чортківського райвідділу поліції 25 травня.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Аварія трапилася на трасі «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече», при виїзді з міста Чортків.

За попередньою інформацією, водійка автомобіля Citroen Berlingo не впоралася з керуванням та злетіла в кювет. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Триває слідство відповідно до статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.