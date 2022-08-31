Автомобіль злетів з дороги і врізався у стовп: карколомна аварія на трасі “Стрий – Тернопіль”

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 29 серпня, близько 11:00 години на автодорозі «Стрий — Тернопіль» поблизу села Вербка.

Попередньо встановлено, що 50-річний водій автомобіля «Фольксваген», рухаючись в напрямку м. Вінниця, здійснив виїзд за межі проїжджої частини та допустив зіткнення з електроопорою.

У результаті ДТП 47-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до травматологічного відділення Летичівської багатопрофільної лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.