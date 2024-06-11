Автомобіль злетів у кювет і перекинувся: карколомне ДТП на Тернопільщині. ФОТО

Вчора рятувальники залучалися до ліквідації наслідків ДТП, яке сталося увечері на автодорозі М-19 “Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече” в селі Ягільниця Нагірянської громади.

Водійка автомобіля “ВАЗ 2109” не впоралася з керуванням, допустила з’їзд у кювет та перекидання автомобіля.

До ліквідації наслідків дорожньо транспортної пригоди було залучено чергове відділення Чортківського гарнізону ДСНС. Рятувальники, що оперативно прибули до місця надзвичайної події, вжили заходів для недопущення виникнення пожежі та ліквідації наслідків ДТП.

Потерпілі у ДТП люди від госпіталізації відмовилися.