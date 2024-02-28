Автомобіль зіткнувся з кабаном, є потерпілі: курйозна ДТП на Тернопільщині

Пасажира авто з травмами голови та грудини госпіталізували в Чортківську лікарню.

На Тернопільщині водій автомобіля зіткнувся на дорозі з кабаном. Дика тварина раптово вискочила на проїжджу частину. Внаслідок аварії пасажира автомобіля доправили до лікарні з підозрою на струс мозку та травмою грудної частини.

Аварія сталася увечері на автодорозі Тернопіль – Чернівці біля села Ягільниця Чортківського району, повідомили ZAXID.NET в поліції 28 лютого. Водій автомобіля BMW їхав в напрямку Чернівців і раптово перед ним на дорогу вискочив кабан.

«Відбулося зіткнення з твариною. Водій зателефонував в поліцію. На місце виїхали патрульні і задокументували аварію. Відомо, що в ДТП травми отримав пасажир. Виїжджала бригада швидкої допомоги і забрали чоловіка в Чортківську районну лікарню з травмами різного ступеня важкості», – розповів речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Поліцейські встановили, що в аварії травмувався 23-річний чоловік, мешканець міста Кіцмань Чернівецької області. Медики в нього діагностували підозру на струс мозку та тупу травму грудної клітки. Стан його оцінюють як середньої важкості. Від удару об автомобіль дика тварина загинула.

Правоохоронці внесли факт ДТП в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до травмування людини).