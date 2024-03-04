Автомобіль “влетів” у трактор: водій у важкому стані

У важкому стані до хірургічного відділення бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала чоловіка. Травми він отримав у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Аварія трапилася 3 березня близько 18:30 на автодорозі “Кременець–Ржищев”, а саме у межах села Катеринівка.

За попередньою інформацією, 56-річний потерпілий – водій автомобіля “Skoda Octavia”. Він, керуючи транспортним засобом, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої ситуації та допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із трактором “John Deere” із навісними дисками для обробітку ґрунту.

У обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.