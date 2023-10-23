Автомобіль “швидкої” потрапив у ДТП біля Надставної церкви: є потерпілі

Дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 21 жовтня біля Надставної церкви.

Там не розминулися автомобіль марки “Renault MEGANE 3” та автомобіль швидкої допомоги.

Як повідомляють у поліції, до лікарні з тілесними ушкодженнями доправили двох фельдшерів. Після надання меддопомоги їх відпустили.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій легкового авто, виїжджаючи на зелений сигнал світлофора, не пропустив швидку, яка виїхала на перехрестя з проблисковими маячками.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

Фото “20 хвилин“