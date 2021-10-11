Ще одна жахлива аварія в Польщі забрала життя двох молодих українців.

20-річний Ростислав Бойчук і 22-річний Віталій Падух із Тернопільської області вирушили до сусідньої країни на заробітки. Віталія вдома чекала наречена, якій він уже освідчився. А в Польщу вирушив, щоб заробити грошей на весілля.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Не вписалися в поворот?

У четвер, 7 жовтня, рано вранці в польському місті Катовіце злетів із дороги, перекинувся і врізався в дерево автомобіль Opel Astra. Від сильного удару машину зігнуло навпіл, а дерево вирвало з коренем. Частини автомобіля розкидало по всій дорозі, поліція змушена була перекрити повністю рух на цій ділянці, утворилися великі затори. Про це писали багато польських ЗМІ.

Рятувальники насилу змогли дістати з авто тіла двох молодих українців – 20-річного Ростислава Бойчука і 22-річного Віталія Падуха з Тернопільщини. Молоді люди вирушили до Польщі на заробітки, вони нещодавно перетнули кордон.

Очевидець, який їхав за ними, каже, що машина нібито рухалася на великій швидкості. “Винна в усьому швидкість, швидкість і ще раз швидкість. Там багато розвилок і “вісімок”, а хлопці не вписалися в поворот і злетіли з дороги. Машину практично розірвало надвоє”, – описав ситуацію Руслан.

Освідчився дівчині й поїхав на заробітки

Ростислав і Віталій з одного міста – Бучач. Дружили давно. У Ростислава вдома залишилася мама і сестра, його батько теж на заробітках у Польщі.

Віталій минулого тижня зробив пропозицію своїй дівчині Нелі. І поїхав до Польщі, щоб заробити грошей на весілля.

Просити у батьків грошей він не хотів, вирішив, що може сам заробити. Його батько також працює в Польщі. А вдома залишилася мама й дві сестри, молодшій всього 8 років.

Зараз польська поліція проводить розслідування – що саме стало причиною аварії і загибелі молодих людей.

Марина Петік, OBOZREVATEL