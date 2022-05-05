Водій в стані алкогольно сп’яніння спричинив дорожньо-транспортну пригоду та, дивом, не постраждав.

Учора охоронці порядку отримали повідомлення про ДТП без потерпілих на автодорозі державного значення М-30, в селищі Смиківці.

Патрульні оперативно прибули за вказаною адресою, переконалися, що водієві не потрібна допомога та з’ясували обставини автопригоди.

Інспектори встановили, що водій не впорався з керуванням, здійснив наїзд на бордюр та пошкодив огорожу житлових будинків.

В ході спілкування з громадянином, поліцейські виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився.

Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2.09 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом норму.

Інспектори склали на чоловіка відповідні адміністративні матеріали та направили автомобіль на арештмайданчик.