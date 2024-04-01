Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Львів-Тернопіль у неділю зранку.

Автомобіль помітили інспектори, котрі патрулювали трасу. Як розповів правоохоронцям сам водій, він був неуважним та, не впоравшись з керування, здійснив наїзд на дорожнє огородження, після чого автівка з’їхала у кювет. На щастя, ніхто не травмувався, однак автомобіль та огорожа отримали механічні пошкодження.

Спілкуючись з чоловіком, поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Проте громадянин від проходження огляду на визначення стану спʼяніння у визначеному законодавством порядку категорично відмовився.

Відтак, патрульні склали на керманича протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.