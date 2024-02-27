Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 лютого близько 04:40 на автодорозі “Тернопіль-Львів”, поблизу села Словіта Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 2109», 21-річний мешканець одного з сіл Золочівського району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з мікроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter 313», яким керував 41-річний львів’янин.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його пасажир, 24-річний мешканець Золочівського району, загинули на місці події. Ще один пасажир «ВАЗ 2109», 28-річний мешканець Кіровоградської області, отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля медиків, помер у кареті швидкої допомоги. Окрім цього, водій мікроавтобуса, його пасажир, 38-річний житель Львівського району, та пасажир легковика, 41-річний мешканець Золочівського району, отримали тілесні ушкодження та буди доставлені до медичного закладу.

Встановлено, що водій «ВАЗ 2109» перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

За інформацією видання Varta 1, за кермом ВАЗу був військовослужбовець. “Мерседес Спринтер”, з яким він допустив зіткнення, перевозив тіла загиблих захисників. Про це, зокрема, свідчить напис на бортах – “На щиті”.