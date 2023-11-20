Автомобіль на літніх шинах викинуло на огорожу: ДТП з потерпілими на Тернопільщині. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине.

Водій автомобіля Nissan не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дорожнє огородження. На жаль, автопригода з травмованими, усі обставини встановлюватиме слідчий.

Поліцейські встановили, що керманич своєчасно не замінив шини на зимові, нехтуючи власною безпекою та безпекою інших учасників дорожнього руху.

“Зимові шини краще утримують автомобіль на снігу, мокрій дорозі й ожеледиці, а також зменшують гальмівний шлях. Зчеплення з дорогою на літній шині значно гірше за низьких температур.

Нагадуємо водіям! Ваша безпека залежить від вас, а літня гума на колесах під час несприятливих погодних умов — це супутня причина автопригод!”, – наголошують у патрульній поліції.