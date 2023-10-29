Внаслідок ДТП дві людини загинули, ще 6 – госпіталізовані до лікувального закладу.

27 жовтня до рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі вантажного автомобіля MAN та пасажирського автобуса, що виконував рейс Тернопіль – Рим (Італія). Подія сталась на відрізку автошляху М-06 Київ- Чоп неподалік села Нижні Ворота Мукачівського району.

Внаслідок події загинули дві особи (водії пасажирського автобуса). Ще 6 пасажирів – отримали різного роду травми, тож їх було госпіталізовано до лікувального закладу. Загалом у автобусі перебувало 12 пасажирів. Водій вантажівки не постраждав.

Для допомоги постраждалим та ліквідації наслідків автотрощі на місце було залучено бійців з місцевого пожежно-рятувального підрозділу на автомобілі САРМ-Л.