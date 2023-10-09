Автомобіль, що належав дипломатам посольства Польщі в Києві, протаранив машину, що стояла на узбіччі

Під час візиту прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в липні цього року, один із автомобілів з його супроводу вчинив серйозну ДТП в Україні. В результаті було сильно травмовано 42-річного українця Олега Лищука.

Про це повідомляє Телеграф з посиланням на видання Wirtualna Polska. Аварія сталася приблизно за 30 кілометрів від Тернополя.

Моравецький приїхав до України, щоби вшанувати пам’ять жертв Волинської трагедії. Він, у супроводі колони автомобілів, відвідував нині неіснуюче село Пужники Тернопільської області. Дорогою автомобіль, що належав дипломатам посольства Польщі в Києві, протаранив машину, що стояла на узбіччі. Від удару легковик перекинувся на бік у кювет, водій випав через вікно.

“Проїхала одна машина, друга, третя, четверта, п’ята… Пам’ятаю, їх було кілька. Вони всі проїжджали повз, зазвичай зустрічною смугою… Я не можу сказати, яка з машин — передостання або остання — виїхала на узбіччя з того боку, на якому я стояв, і полетіла прямо на мене. Це було лобове зіткнення. Звук, тріск і я нічого не пам’ятаю. Я знепритомнів”, — поділився спогадами потерпілий.

Чоловіка з численними травмами доправили до лікарні у Тернополі. Дипломати посольства наполягали на лікуванні у Польщі.

За словами Лищука, його відвезли на лікування до Польщі, але підтримку від польської держави він отримав лише у перші дні. Йому зробили операцію, а його дружина отримала оплачений номер у готелі. Далі незалежний фонд U-Work допоміг чоловікові з одержанням номера PESEL та оплатою реабілітації. У Посольстві Польщі в Україні відреагували на публікацію видання.

“Повідомляємо, що автомобіль, водій якого спричинив ДТП, не був у колоні прем’єр-міністра, а належав аташе з питань оборони, співробітник якого, швидше за все, знепритомнів за кермом. У посольстві не замовчали про подію – того ж дня ми опублікували заяву на нашому сайті”, – сказано у заяві посольства у Twitter (Х).

На сайті посольства Польщі у Києві є коротка заява з цього приводу, без подробиць: “7 липня в Україні сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Апарату військового аташе Республіки Польща. Причини аварії з’ясовуються”.