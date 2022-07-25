Побутову хімію із використанням торговельних марок відомих брендів, таких як «ARIEL», «TIDE» та «LENOR» виготовляли жителі Чортківщини на території колишнього заводу. Незаконний бізнес організував місцевий мешканець.

Підприємці облаштували виробництво в цехах недіючого заводу, а реалізовували контрафактну продукцію через інтернет-магазин та у двох магазинах краю.

Одна із жінок адмініструвала продаж через інтернет. Вона у різних групах в соцмережах розповсюджувала оголошення про продаж побутової хімії з Європи, приймала замовлення, відповідала за доставку та оплату продукції. Продавали свій саморобний товар за ціною оригіналу.

У ході слідства стало відомо, що пляшки та хімічні інгредієнти організатори замовляли через інтернет, а етикетки друкували на одній із фабрик.

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області спільно з працівниками Управління карного розшуку головного управління Національної поліції України в Тернопільській області та слідчими головного слідчого управління НП України, за силової підтримки роти поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокуратура України припинили діяльність організованої групи.

У ході досудового розслідування оперативники провели 10 обшуків у помешканнях, цехах та магазинах, в яких виготовлялася та реалізовувалася підробка. У підозрюваних вилучили лінію для виготовлення контрафактної продукції, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, понад 30 тон готового продукту, а також підроблені етикетки різних торгових марок побутової хімії.

За незаконне виготовлення, зберігання та збут фальсифікованої продукції з незаконним використанням торгових знаків для товарів, робіт та послуг, фірмового найменування, походження товару та іншого умисного порушення прав на ці об’єкти, шляхом їх виготовлення та подальшого збуту через роздрібну мережу та мережу Інтернет вирішується питання щодо оголошення підозри учасникам організованої злочинної групи згідно з ч. 3 ст. 190, ч.3 ст. 229 Кримінального кодексу України. За попередніми даними, сума збитків, завдана правовласникам, становить близько одного мільйона гривень. Триває слідство.