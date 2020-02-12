Ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, що кілька років тому призначений 11 лютого главою Офісу Президента Андрій Єрмак був частим гостем у Тернополі.

Восени далекого 2017 року тоді кінопродюсер Єрмак разом з акторкою Риммою Зюбіною презентував україно-словацький фільм “Межа”. Дійство відбулося в “Сінема-сіті”. На презентації разом з ним, крім кіноспільноти, був і віце-мер Тернополя Леонід Бицюра. Також Єрмак був гостем тернопільської “Кінохвилі”.

Дивлячись на відео дворічної давнини (а Єрмак ще й брав участь в ефірі на телеканалі ТВ-4), важко усвідомити, що це – майбутний державний діяч та продюсер власної карколомної кар’єри в українській політиці.