Як ми повідомляли, 1 серпня у центрі Тернополя на вулиці Руській в районі пішохідного переходу сталася ДТП.

Тернопільський блогер та колишній чоловік блогерки та нутриціолога Олени Метельської – Антон Метельський, будучи напідпитку, виїхав з дороги та збив металеву огорожу, а потім машина повалила рекламну конструкцію – сіті-лайт. Машина та реклама як і огорожа розтрощені. На щастя, жертв та потерпілих немає – люди встигли відскочити, пишуть Тернополяни.

Сам водій – Антон Метельський у власних сторіс в Інстаграм повідомив, що він розбився, голова ціла, та люди всі цілі.

Також у тих самих сторісах, кількома годинами раніше, Антон записував відео, як він приїхав на відкриття барбер-шопу у Тернополі. Невдовзі молодик виставив відео, на якому видно як він вживає алкоголь. Не зважаючи на це, Антон сів за кермо автомобіля “Ауді” та вчинив ДТП у центрі Тернополя.

У поліції підтвердили, що в крові водія зафіксували 2,08 проміле алкоголю, що в кілька десятків разів перевищує норму.

В Антона двоє маленьких дітей, які проживають з мамою – Оленою Метельською в Києві, куди жінка переїхала після гучного розлучення з Антоном.

Детальніше про те, як блогер спершу пив алкоголь на відкритті барбер-шопу, а потім сів за кермо авто, у його власних сторіс в мережі Інстаграм.

Більше фото з місця ДТП дивіться тут.