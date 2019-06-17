Сильна спека змушує хвилюватися аграріїв області. Через погодні аномалії вони побоюються за майбутній урожай. Раніше сільському господарству дошкуляли дощі, наразі – сильна спека.

Через стихію у квітні найбільше потерпів Бережанський район. Грози знищили посіви на площі 560 гектарів. Деякі підприємці були змушені пересівати свої землі.

«Стихія майже повністю знищила сою та соняшник. Ми пересіяли свої поля. Але нині починаємо хвилюватися за те, щоб не засохло. Цьогорічна погода дуже мінлива. Поки що думати за врожай рано, все залежить від погоди, чи дозволить вирости посіяному, а потім зібрати. Надіємося, що Бог дасть погоду», – каже аграрій з Бережанського району Ігор Стасишин.

У департаменті агропромислового розвитку ОДА радять аграріям страхувати посіви, щоб не зазнати втрат. За словами керівника цього департаменту Володомира Стахіва, в області із загальної площі 820 тисяч гектарів, 530 тисяч га обробляють сільськогосподарські підприємства.

«У тих населених пунктах, де були знищені посіви, то їх переважно пересівали. Щоб уникнути втрат, ми радимо аграріям страхувати посіви. Оскільки повернути кошти в результати негативного впливу стихії можна лише після страхування. Травневі дощі принесли і користь для деяких сільськогосподарських культур. Оскільки їм більше загрожує посуха».

За прогнозами синоптиків, надалі в регіоні спостерігатиметься досить спекотна погода. Місцями ймовірні грози.

Софія Романська