Поліцейські Тернопільщини задокументували чотири факти шахрайства вчиненні щодо жителів області. Потерпілі повірили додзвонювачам й як наслідок позбулися заощаджень.

Одна із заявників розповіла про шахрайську схему за допомогою якої зловмисники спустошили її картковий рахунок. До краянки зателефонував невідомий та представився співробітником фінансової установи. Чоловік повідомив, що банківський рахунок власниці заблоковано, й аби його активувати необхідно уточнити персональну інформацію. Незнайомець увійшов у довіру та дізнався всі необхідні дані для вчинення протиправного. 25-річна тернополянка зрозуміла, що стала черговою жертвою зловмисників, коли перевірила баланс свого електронного гаманця. Заощадження потерпілої у розмірі 6300 гривень зникли. За допомогою вона звернулась до правоохоронців.

За аналогічною схемою потерпіло ще троє жителів Тернопільщини. Псевдопрацівники банку ошукали мешканця Борщівського району на 20100 гривень, кременчанина на 16165 гривень. А от тернополянин позбувся аж 53 000 гривень, які аферисти без труднощів привласнили, знявши за допомогою терміналу.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.