Потерпілі залишилися не тільки без грошей, але й без бажаного раритетного мотоцикла. За скоєне зловмиснику загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Із заявами про шахрайські дії до правоохоронців Тернопільської області звернулися двоє мешканців Польщі, які займаються колекціонуванням антикварних речей. Вони розповіли, що на одному із сайтів натрапили на оголошення про продаж раритетного мотоцикла й одразу ним зацікавилися.

Для того, щоб придбати транспортний засіб потерпілі знайшли посередника в інтернеті, який запевнив, що допоможе їм з покупкою на місці та доставить транспортний засіб у Польщу. Свої послуги він оцінив у 2000 доларів.

Згодом покупці перерахували на банківський рахунок чоловіка кошти за мотоцикл, а це – понад 16 тисяч доларів та обіцяну суму за послуги «посередника». Натомість зловмисник почав всіляко тягнути час і зрештою перестав виходити на зв’язок.

Поліцейські Борщова встановили особу шахрая та його місцеперебування. Ним виявився 38-річний мешканець Чортківського району. Він пояснив, що після отримання грошей передумав допомагати чоловікам.

Наразі слідчі здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру. За вчинений злочин чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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