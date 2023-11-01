Винуватця смертельної ДТП у Чорткові триматимуть під вартою.

Про це повідомила пресслужба тернопільської обласної прокуратури.

“За клопотанням слідчого, погодженим з прокурором обласної прокуратури, Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 грудня 2023 року без можливості внесення застави водію, підозрюваному у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України)”, – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 жовтня 2023 року близько 14 год 45 хв по вулиці Копичинецькій у м. Чортків автомобіль INFINITI FX35 з 3 пасажирами в салоні, за кермом якого був місцевий адвокат, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем PEUGEOT, в якому перебувала 1 пасажирка. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій автомобіля PEUGEOT, а пасажири обох транспортних засобів, серед яких малолітня дитина, отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.