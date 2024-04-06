Колишній директор Бучацького кінотеатру Іван Семенович Дяків кілька місяців тому звернувся до волонтерів з проханням допомогти передати його власний автомобіль на потреби ЗСУ.

Іван Семенович щиро побажав, щоб його старенький УАЗик допоміг знищити не менше сотні клятих окупантів! Про це повідомили у ГО “Волонтери Бучаччини“.

“Після технічного обслуговування ми доставили авто на один з напрямків в підрозділ зв’язківців. Військовослужбовці висловлюють велику подяку нашому земляку за наданий автомобіль!”, – розповіли у волонтерській організації.



