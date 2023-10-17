Волонтери-стоматологи вилікували на передовій майже 2000 наших Героїв

Військові частини надсилають список необхідного обладнання, а Тернопільська міська рада за цим списком його закуповує і передає бійцям на передову. Щомісяця на передову везуть вантажі волонтери «Допомога армії від Тернополя». На передовій працюють волонтери-стоматологи. Наше місто не зупиняється і продовжує надавати необхідну допомогу нашим військовослужбовцям і на фронті, і в тилу.

Тепловізори та монокуляр

Нещодавно міська рада отримала запит від командирів військових частин. Нашим Героям була потрібна техніка та обладнання. Тільки на минулому тижні міська рада передала для захисників однієї з військових частин Тернополя обладнання на суму 1 215 200 грн. Зокрема військовослужбовцям передано: два тепловізійні приціли TSA-9/75 та монокуляр тепловізійний Archer TMA-55M.

Також для військовослужбовців ще однієї з військових частин, що сформована на базі Тернополя, передали квадрокоптери, портативні радіостанції, планшети, термінали для супутникового інтернету, маршрутизатори тощо на загальну суму понад 4 млн грн.

З передової повернулася Мобільна стоматологія

Цими вихідними з 14-ої чергової поїздки на фронт до наших захисників повернувся мобільний стоматологічний кабінет. Цього разу медики-стоматологи лікували військовослужбовців на бойових позиціях у напрямку Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.

За час поїздки полікували близько 200 захисників. Загалом від початку роботи мобільного стоматологічного кабінету 1957 військових отримали терапевтичну та хірургічну медичну допомогу.

Мобільний стоматологічний кабінет і надалі продовжить свою роботу та вже готується до чергової поїздки до наших захисників на фронт.

Нагадаємо. Проєкт мобільної стоматології реалізували у Тернополі у серпні 2022 року. Мобільний стоматологічний кабінет «на колесах» має відповідне стоматологічне обладнання, інструментарій, медикаменти для лікування у польових умовах. Його допомогла втілити місцева фірма «Галіт», яка займається виробництвом стоматологічного устаткування.