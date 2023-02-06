Чотири з половиною тисячі доларів США просив лікар ортопед–травматолог однієї із комунальних лікарень Тернопільської області. Гроші мали бути оплатою під час проходження військово-лікарської комісії, аби не служити в Збройних силах України, а також для безперешкодного виїзду за кордон.

Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з працівниками Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України та слідчими Нацполіції Тернопільщини під процесуальним керівництвом військової прокуратури під час документування злочинної діяльності підозрюваного зафіксували отримання ним авансу, а це – однієї тисячі доларів.

За деякий час лікар сказав принести решту – ще 3500 доларів і передати їх через посередника. За цю суму медик мав допомогти потенційному призовнику влаштувати безперешкодний проїзд через державний кордон.

Чоловікові виготовили документи, які засвідчили, що він член гурту, який їздить містами Європи з благодійними концертами.

Підозрюваного піймали “на гарячому” у момент отримання решти грошей. Лікареві уже оголосили підозру згідно із частиною 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Фігуранту кримінального провадження обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.