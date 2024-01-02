Пройдисвіти орудують під виглядом державних організацій і представників міжнародних благодійних фондів.

Саме в одну із таких афер потрапила мешканка Збаражчини. Заявниця у соціальній мережі натрапила на оманливе оголошення щодо отримання «Є-допомоги». Перейшовши за посиланням, жінка вибрала банк, через який можна отримати кошти, та ввела реквізити від карткового рахунку. Опісля, з рахунку були списані 28 000 гривень.

Громадянам все частіше надходять повідомлення про виплати у смс та месенджерах з посиланням, за яким можна подати заявку. Для того щоб не втрапити у пастки шахраїв поліція застерігає:

ніколи не переходьте за такими посиланнями, бо втратите свої гроші;

не вказуйте власні персональні дані на неперевірених сайтах;

нікому не повідомляйте термін дії банківської карти та CVV-код;

перевіряйте гіперпосилання та наповнення сайту на відповідність офіційним даним компаній;

у жодному разі не повідомляйте даних щодо ваших банківських карт та рахунків стороннім людям.

Будьте уважними та не дайте шахраям вас ошукати.