21-річна водійка збила чоловіка і залишила непритомного на дорозі, бо “злякалася”

Непритомного чоловіка на проїжджій частині, неподалік зупинки в селі Торське Чортківського району, 4 березня виявив водій автомобіля. Він викликав швидку та працівників поліції.

Потерпілого з численними тілесними ушкодженнями одразу госпіталізували до реанімаційного відділення. Експерти припустили, що травми чоловік отримав у результаті наїзду транспортного засобу. На місці нещастя слідчі виявили уламки автомобіля.

За попередніми даними, аварія трапилася близько 21:26. Потерпілий – місцевий житель, 1968 року народження.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники Заліщицького відділення поліції №4 спільно з працівниками управління патрульної поліції встановили причетних до автопригоди. Як з’ясувалося, чоловіка збила 21-річна водійка автомобіля “Peugeot 308”. Вона у скоєному зізналася. Дівчина каже, що злякалася, а тому не зупинилася одразу.

Слідчі інкримінують їй статтю 286 ККУ.