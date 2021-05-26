Військовослужбовець з Тернополя, помічник командира вертолітного загону зі зв’язків із ЗМІ Юрій Кульпа став очевидцем виверження вулкану в місті Гома Демократичної Республіки Конго. Побаченим він поділився у мережі Фейсбук.

Ньїрагонго — це найактивніший вулкан в світі. Його виверження розпочалося 22 травня близько 19.00. За кілька кілометрів від жерла знаходилася українська база миротворців. Відтак військовослужбовцям довелося терміново евакуюватися. Дві сотні українських військових залишили табір. Техніку, а це гелікоптери та спецавтомобілі, також екстрено передислокували.

«Командуванням загону було прийнято рішення про евакуацію особового складу, озброєння та військової техніки у безпечне місце. Під час переміщення особовий склад діяв згідно з планом евакуації затвердженим вищим керівництвом ЗСУ. На даний час військовослужбовці у повному складі повернулися до базового табору, знаходяться в режимі чергування та очікують вказівок на випадок повторної евакуації», – зазначає Юрій Кульпа.

Під час виверження вулкану загинуло 15 людей. 130 тисяч осіб евакуювали в інше місто. Раніше Ньїрагонго вибухнув у 2002 році, тоді 250 людей загинуло і 120 000 людей залишилися без даху над головою. Всього з 1882 року було зареєстровано 34 виверження цього вулкана. Одне з найсильніших вивержень Ньїрагонго відбулося в 1977 році, тоді загинули понад 600 осіб.