14 загиблих і 138 травмованих: “війна” на дорогах Тернопільщини продовжує забирати життя

За перший квартал 2024 року поліцейські Тернопільщини склали майже 900 адмінпротоколів на нетверезих водіїв.

Загалом з початку року працівники поліції області оформили 38 099 адміністративних матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень: перевищення безпечної швидкості, порушення правил обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку, недотримання правил дорожнього руху пішоходами.

За вказаний період на дорогах Тернопільщини сталося 613 дорожньо-транспортних пригод. Із них 103 – із потерпілими, в яких 14 людей загинули та 138 – отримали травми.

Упродовж січня-березня зареєстровано 34 ДТП за участю водіїв, які сіли за кермо напідпитку. У результаті цих автопригод травми отримали 3 осіб. Також 45 аварій трапилося за участю пішоходів.

Основні причини ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та недотримання дистанції.

Поліцейські виявили на дорогах Тернопільщини 875 осіб, котрі сіли за кермо у стані сп’яніння. На порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це передбачена відповідальність – позбавлення водійського посвідчення на рік і штраф 10,2 тис. грн, а за повторне вчинення цього порушення протягом року доведеться сплатити суму вдвічі більшу.