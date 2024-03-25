14-річний підліток поцупив у сусіда “Жигулі” і заїхав у паркан. ФОТО

За незаконне заволодіння транспортними засобами нестимуть відповідальність неповнолітній житель Микулинецької громади та мешканець Борщівщини. Обоє зловмисників спокусилися на транспортні засоби односельців. Та покататися з вітерцем не вийшло ні в кого – один в’їхав в огорожу, інший злетів з дороги. Крадені автівки зазнали механічних пошкоджень.

До співробітників відділення поліції №3 міста Теребовлі звернувся житель Микулинецької громади із заявою про незаконне заволодіння транспортним засобом. Жигулі, що були припарковані поблизу житлового будинку, зникли в ніч з суботи на неділю. Довго шукати транспортний засіб не довелося, як і зловмисника, котрий вчинив злочин. Викрадачем виявився 14-річний односелець заявника. Автівку підліток залишив неподалік, в’їхавши в огорожу приватного обійстя.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу.

За незаконне заволодіння транспортним засобом нестиме відповідальність і 20-річний житель Борщівської громади. Молодий чоловік теж спокусився на Жигулі односельця – викрав їх з подвір’я. На чужій автівці проїхав майже 15 кілометрів і в полі поблизу села Більче-Золоте злетів з дороги.

Співробітники відділення поліції №1 міста Борщева затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та оголосили підозру за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу.