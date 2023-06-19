Правоохоронці Чортківського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства від якого потерпіла мешканка районного центру. Поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення осіб причетних до протиправного.

За словами потерпілої в інтернеті вона знайшла оголошення про можливість легкого заробітку. Зв’язавшись з автором допису, чоловік запевнив жінку, що підзаробити можна. Для цього необхідно зареєструватися на відповідному порталі. Завданням жінки було здійснювати блок завдань серед яких викуп товару на різних інтернет-сайтах. Краянка вперше внесла суму в розмірі 400 гривень, а повернулося їй 1500 гривень. Тож жінка без роздумів почала вносити на віртуальних гаманець кошти. Загалом краянка внесла близько 130 000 гривень, а коли вона захотіла вивести кошти аферист запевнив, що це можна зробити лише заплативши комісію в розмірі 54 000 гривень. Вже тоді жителька Чортківщини звернулася за допомогою до правоохоронців.

За фактом шахрайства працівники поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.