12 000 гривень за посвідчення водія: на Тернопільщині затримали чоловіка, який “вирішував питання”

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 57-річному місцевому мешканцю за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, підозрюваний за 12 тисяч гривень пообіцяв двом особам допомогти зі здачею практичного іспиту з водіння та отриманням відповідних посвідчень. Для «вирішення питання» він мав вплинути на посадовців сервісного центру МВС України у м. Кременець на Тернопільщині.

Затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України – під час одержання половини від обумовленої суми. Решту він отримав у вигляді авансу напередодні.

Наразі йому обрано запобіжний захід, встановлюється причетність до злочину інших осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління у Тернопільській області за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.