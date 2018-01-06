В Тернополі готують святкові страви для бездомних

06/01/2018 Розмір тексту:

У Тернополі на Різдвяні свята пригощатимуть бездомних і малозабезпечених людей. У благодійному фонді «Карітас» вже взялися за приготування святкових страв.

У благодійному фонді їдальня працює щодня. Для малозабезпечених і бездомних людей там готують повноцінні обіди. А в період Різдвяних свят їх чекають святкові страви.

«Ми вже взялися за підготовку до свят. Хочемо, щоб Різдвяну атмосферу відчули і малозабезпечені люди. Тож ми плануємо для них варити кутю, а також будемо пекти калачі. Ця їжа призначена саме для тих осіб, які потрапили в скрутні життєві обставини. Тож якщо хтось немає де подітися на Різдво, ми ласкаво запрошуємо до нас. В нас завжди доброзичлива атмосфера», – каже кухар благодійної їдальні «Карітасу» Люба Войтович.

До слова, у передріздвяний час самотні люди Тернополя отримали гостинці в благодійному фонді. Одиноких тернополян порадували продуктовими наборами.

Софія Романська