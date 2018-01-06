В Тернополі готують святкові страви для бездомних
У Тернополі на Різдвяні свята пригощатимуть бездомних і малозабезпечених людей. У благодійному фонді «Карітас» вже взялися за приготування святкових страв.
У благодійному фонді їдальня працює щодня. Для малозабезпечених і бездомних людей там готують повноцінні обіди. А в період Різдвяних свят їх чекають святкові страви.
«Ми вже взялися за підготовку до свят. Хочемо, щоб Різдвяну атмосферу відчули і малозабезпечені люди. Тож ми плануємо для них варити кутю, а також будемо пекти калачі. Ця їжа призначена саме для тих осіб, які потрапили в скрутні життєві обставини. Тож якщо хтось немає де подітися на Різдво, ми ласкаво запрошуємо до нас. В нас завжди доброзичлива атмосфера», – каже кухар благодійної їдальні «Карітасу» Люба Войтович.
До слова, у передріздвяний час самотні люди Тернополя отримали гостинці в благодійному фонді. Одиноких тернополян порадували продуктовими наборами.
Софія Романська
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Коментарі (1)
Ігор06/01/2018
радий, що є ще такі організації, що, по факту, допомагають людям вижити.