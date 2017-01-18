Уродженця Тернопільщини призначили на високу посаду в Києві

18/01/2017 0
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Уродженця Тернопільщини Юрія Заставного призначено на посаду заступника Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Таке рішення прийняв 28 грудня Кабінет міністрів України. До виконання обов’язків на новій посаді чиновник приступив 3 січня, повідомляє сайт Тернополяни.

До цього, з 2014 року, Юрій Богданович працював на посаді першого заступника Голови Держсільгоспінспекції України.

Юрій Заставний народився 1969 року в селі Кровинка Теребовлянського району.

У 2001 році закінчив Тернопільську академію народного господарства та здобув вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства», а  у 2015 році  – Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Державна служба».

З 2010 по 2012 роки Заставний Ю.Б. працював начальником Тернопільської обласної державної хлібної інспекції, а з 2012 по 2014 роки – в. о. начальника, заступник начальника, перший заступник начальника Державної інспекції сільського господарства в Тернопільській області.

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