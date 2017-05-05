У Тернополі чоловік помер після того, як його “скрутила” поліція

05/05/2017 Розмір тексту:

Сімейний скандал на «Дружбі» закінчився смертю. Чоловік напідпитку буянив. На нього одягли кайданки. За кілька хвилин він помер.

Про це розповів журналістові “20 хвилин” читач.

– Деталей не знаю, але вчора ввечері на вул. «Дружба» викликали патрульних – там чоловік напився і вигнав жінку з дому, – розповів тернополянин. – Її брат викликав поліцію. На місце приїхали патрульні. Дверей чоловік не відкривав, а жінка заховалась на сушці між поверхами.

За деякий час жінка у кишені халату знайшла ключ від помешкання. Тим часом поліцейські викликали підмогу, розповів тернополянин.

– Знаю, коли поліція зайшла, він ніби почав буянити, – розповів читач. – Йому одягли наручники. Потім він сказав, що йому погано – наручники зняли. Чоловік впав. Копи йому робили масаж серця і штучне дихання. Але він помер. Ніби у нього вже до цього було два інфаркти.

На місце події виїжджала також слідчо-оперативна група тернопільського відділу поліції, яка зафіксувала смерть тернополянина, 1953 р.н. Про це повідомив начальник відділу комунікації нацполіції в області Сергій Крета.

– На місці події з’ясували, що був сімейний скандал, на виклик виїжджали працівники патрульної поліції, – повідомив Сергій Крета. – З їхніх слів, чоловікові під час застосування спецзасобів стало погано. Правову оцінку використання кайданок, як і правомірність дій патрульних, дасть прокуратура. Тіло чоловіка доправлено до моргу.

Тернопільська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті жителя м. Тернополя на вул. Дружби, що сталась близько 22.20, учора, 4 травня.

– Призначено судово-медичну експертизу для визначення причин смерті. Здійснюються першочергові слідчі дії, – повідомив керівник Тернопільської місцевої прокуратури Микола Марцун.