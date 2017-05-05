У Тернополі чоловік помер після того, як його “скрутила” поліція
Сімейний скандал на «Дружбі» закінчився смертю. Чоловік напідпитку буянив. На нього одягли кайданки. За кілька хвилин він помер.
Про це розповів журналістові “20 хвилин” читач.
– Деталей не знаю, але вчора ввечері на вул. «Дружба» викликали патрульних – там чоловік напився і вигнав жінку з дому, – розповів тернополянин. – Її брат викликав поліцію. На місце приїхали патрульні. Дверей чоловік не відкривав, а жінка заховалась на сушці між поверхами.
За деякий час жінка у кишені халату знайшла ключ від помешкання. Тим часом поліцейські викликали підмогу, розповів тернополянин.
– Знаю, коли поліція зайшла, він ніби почав буянити, – розповів читач. – Йому одягли наручники. Потім він сказав, що йому погано – наручники зняли. Чоловік впав. Копи йому робили масаж серця і штучне дихання. Але він помер. Ніби у нього вже до цього було два інфаркти.
На місце події виїжджала також слідчо-оперативна група тернопільського відділу поліції, яка зафіксувала смерть тернополянина, 1953 р.н. Про це повідомив начальник відділу комунікації нацполіції в області Сергій Крета.
– На місці події з’ясували, що був сімейний скандал, на виклик виїжджали працівники патрульної поліції, – повідомив Сергій Крета. – З їхніх слів, чоловікові під час застосування спецзасобів стало погано. Правову оцінку використання кайданок, як і правомірність дій патрульних, дасть прокуратура. Тіло чоловіка доправлено до моргу.
Тернопільська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті жителя м. Тернополя на вул. Дружби, що сталась близько 22.20, учора, 4 травня.
– Призначено судово-медичну експертизу для визначення причин смерті. Здійснюються першочергові слідчі дії, – повідомив керівник Тернопільської місцевої прокуратури Микола Марцун.
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